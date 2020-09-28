Karantinadaki yaşlı kadın komşuları ile ekmek yaptı, kadının testi pozitif çıktı
|28 Eylül 2020 14:16
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Karantinada olduğunu gizleyen kadının durumu, rutin kontrole gelen mahalle muhtarı fark ederken, yapılan korona testi ise pozitif çıktı. Edinilen bilgilere göre, Osmancık'ta yaşayan ve ev karantinasında olması gereken M.B. adlı kadın, komşularını kışlık yufka ekmek yapmaya çağırdı. Hemşire olan kızının korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ev karantinasında olduğu öğrenilen kadın, durumunu komşularından gizlerken, olayı mahalle muhtarı fark etti.
Mahalle muhtarı karantinada olması gereken 3 pozitif, 10 temaslı mahalle sakinlerini evde olup olmadıklarını günlük kontrole çıktı. Kontrollerden birinde ise karantinada olması gereken M.B'nin komşuları ile birlikte ekmek yaptığını gördü. Bunun üzerine diğer kadınları uyaran muhtar kadınları da ekmek yaptıkları tandırdan uzaklaştırdı.
Ekmek yapmaya giden kaç kadının olduğu bilinmezken, M.B'nin komşusu bazı kadınların durumu öğrenmelerinin ardından kendileri ailelerinden izole ettiği, karantinasını gizleyen kadının ise korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
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