Jandarma'dan askerlik borçlanması yazısı

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yapmakta olan uzman erbaşların son günlerde sıklıkla e-devlet uygulaması üzerinde 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 41.maddesi gereğince (12) aylık askerlik hizmeti karşılığında 84.758 TL, (15) aylık askerlik hizmeti karşılığında ise 105.948 TL tutarında borçlanma hizmeti yaptıkları, ancak bu işlemi yaparken ödeme yapılması gereken parasal miktarlara dikkat etmedikleri, bu nedenle kendilerine yapılan ödeme tebligatı sonrası borçlanma işleminden vazgeçtiklerine dair tanzim edilen dilekçelerin tekrardan SGK başkanlığına gönderildiği tespit edilmiştir.

Yapılan bu yazışmalar nedeniyle iş-güç, zaman ve maddi kayıpların önüne geçilebilmesi maksadıyla askerlik hizmeti borçlanma işlemi yapılırken dikkatli olunmasını, özellikle ödeme yükümlülüğü altına girilen parasal miktarlar kontrol edilerek, ödeme yapılacak ise işlemin onaylanmasını; ödemesi yapılamayacak borçlanma işlemlerinden kaçınılması hususunun tüm personele bilgilendirme yapılmasına gerek duyulmuştur.