1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Milas'ta korona virüs vakalarında artış gözleniyor'

Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın koordinasyonunda düzenlenen ve pandemi nedeniyle iki oturum şeklinde gerçekleştirilen Milas Muhtarlar Toplantısı'nın ikinci buluşması tamamlandı.
 28 Eylül 2020 14:35
+Aa- Yazdır
'Milas'ta korona virüs vakalarında artış gözleniyor'

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleşen oturuma Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, İlçe Jandarma Komutanı Yrb. Hayrettin Fidan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Barbaros Kızılışık, Kaymakam Adayı Fatih Erdoğan, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Muhtarlar toplantısı açılış konuşmasını yapan Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın gündeminde Milas'ta artan korona virüs vakaları yer aldı. Korona virüsle mücadelede herkesin sorumluluğu olduğunun altını çizen Arslan; "Milas'ta korona virüs vakalarında artış gözleniyor. Vatandaşlarımız tedbirlere maalesef ki uymuyor. Uyarılarımızın işe yaramadığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte cezai işlemlere başlayacağız. Evlerinde izole olması gerekenlerin dışarıda dolaştığını görürseniz lütfen bize bildirin. Bu kişiler derhal yurtlara yerleştirilecek, masrafları kendinden alınacak, cezai işlem uygulanacak ve virüsü yaymak sucundan savcılığa bildirilecek. 2 yıldan başlamak üzere hapis cezası bile almaları söz konusu. Bu virüs sadece jandarma, polis, zabıta, belediye, kaymakamlık birimlerinin mücadelesi ile bitmez. Bu sürece herkesin katkı vermesi gerekiyor" dedi.

Mahalle muhtarlarının genel sıkıntısının internet, cep telefonu şebekesi yetersizliği ve elektrik arızaları olduğunun bildirmesi üzerine gerekli çalışmaların yapılması için kurum müdürlerine talimat veren Kaymakam Arslan; "Yaşanan pandemi süreci mahallelerdeki istekleri de değiştirdi. Tüm mahalle muhtarlarımız internet, elektrik ve cep telefonlarının çekmemesinden dert yanıyor. Umuyorum ki gerekli kurumlar çalışmaları bir an önce başlatır" dedi.

Muhtarlar toplantısı talep ve önerilerin dinlenmesinin ardından sona erdi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu benzerlik utanç vericidir
28 Eylül 2020 15:30		 Bir belediye başkanının daha testi pozitif çıktı
28 Eylül 2020 15:19
Erdoğan: Ermenistan işgal ettiği yerlerden çekilmeli
28 Eylül 2020 14:21		 Bakan Akar: Ermenistan paralı askerleri geri göndermeli
28 Eylül 2020 13:56
Bakan Selçuk: Okulların açılmaması uzun vadede tahribata yol açabilir
28 Eylül 2020 13:44		 TBMM, 65 gün sonra, yeni yasama yılına hazırlanıyor
28 Eylül 2020 13:12
İbrahim Kalın Reuters'a konuştu: Erdoğan ve Macron anlaştı
28 Eylül 2020 10:59		 İmamoğlu'nu öven kitap yazdı, İBB'de yönetici oldu
28 Eylül 2020 09:25
Vekillerin korona ile imtihanı
28 Eylül 2020 07:30		 Türkiye virüsle mücadelede model ülke
28 Eylül 2020 07:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:46 - Mustafa Canlı memleketinde son yolculuğuna uğurlandı15:46 - Ermenistan'ın saldırısında orta okul öğrencileri Fidan ve Şehriyar şehit oldu15:41 - 2020 YDS/1 soru ve cevapları yayımlandı15:41 - Dedektiflik talebinde en çok erkekler bulunuyor15:37 - Samsun'da 11 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi15:34 - Orman Mühendisleri Odası, Ermenistan'a tepki gösterdi
15:32 - Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda tamamlanacak15:30 - AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu benzerlik utanç vericidir15:26 - Evlenmek istediği kızın annesini öldüren zanlı tutuklandı15:25 - Online eğitim için internet kuyruğu15:23 - Otomobilinden inen şahsa kurşun yağdırdılar15:19 - Bir belediye başkanının daha testi pozitif çıktı
15:12 - Sınıfların hava kalitesine ilişkin uyarı15:10 - Testi pozitif çıkan vatandaş belediyeye girişte yakalandı15:09 - 'Hülya Avşar alıyor' iddiasına yanıt: Çiçek Adası satılık değil15:08 - Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar başladı15:03 - Nevşehir'de FETÖ'dan 5 kişiye adli işlem yapıldı
14:59 - Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
RTÜK, ahlaksız programın incelemede olduğunu açıkladı
1 dizi, 3 dizinin fişini çektirdi
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti... Emlak fiyatları uçtu
Lise mezunları memur oluyor!
'Sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaşıyoruz'
Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz
Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü
Prof. Ahmet Şimşirgil'den tepki çeken açıklama
Validen imalı paylaşım: Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok
Sendikalar, öğretmenler derse girmese dahi ek ders ücretinin ödenmesini istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kral olmasına kralım 1
Ağlayan bebeğe bunlar senin daha iyi günlerin demek 1
kuş kumu 2
gitme seviyorum 4
gor 1
fernando muslera 2
uyanış büyük selçuklu 1
Code civil 1
Çapakçur 2
Tatil beldesinde yaşamak 6
SON İLANLAR
İstanbul Kartal SYDV Personel Alım İlanı
Nairobi Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli 53 personel alacak
İmralı Belediyesi sözleşmeli 2 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 63 sağlık personeli alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam