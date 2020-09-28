Eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı
|28 Eylül 2020 14:40
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Edinilen bilgiye göre olay, Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 5654 sokakta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ş.Y., evinin penceresinden sokağa eşyalar atmaya başladı. Evdeki kıyafetleri de yakarak sokağa atan şahıs, eline aldığı bıçakla çevredeki insanlara hakaretler ve tehditler yağdırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri geldi.
Pencere kenarında çay içip kahvaltısını yaptı
İtfaiye ekipleri, şahsın bulunduğu pencerenin altına hava yastığı açarak atlama ihtimaline karşı tedbir alırken, bir yandan da şahsın bulunduğu evin kapısını açmaya çalıştı. Bu sırada Ş.Y., pencerenin kenarına kahvaltılık malzemeler getirerek yemek yedi. Bir yandan da çay içen Ş.Y., yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından eve giren polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ş.Y., işlemlerin ardından hastaneye sevk edileceği ifade edildi.
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