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Nevşehir'de FETÖ'dan 5 kişiye adli işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
 28 Eylül 2020 15:03
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Nevşehir'de FETÖ'dan 5 kişiye adli işlem yapıldı

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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