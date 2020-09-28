Sınıfların hava kalitesine ilişkin uyarı

MMO Yönetim Kurul Başkanı Yunus Yener, raporların kamuoyuna sunumu dolayısıyla düzenlenen on-line basın toplantısında, mevcut yapıların salgın koşulları göz önüne alınarak tasarlanmadığına işaret ederek "Bu şartlar altında hiçbir yapının bu halleriyle kullanılması doğru değildir." dedi.

Raporların sunumunu yapan Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Genel Sekreteri Gürkan Arı da Kovid-19'a karşı tedbirlerin "maske-mesafe-hijyen" kuralı ile sınırlandırıldığını, oysa okullarda bunun yeterli olmadığını söyledi.

"Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri Rev1" raporuna ilişkin bilgi veren Arı, "Maske, mesafe ve hijyen önemlidir ama yeterli değildir. Olay sadece Kovid-19 vakalarıyla alakalı değil. Özellikle sınıflardaki iç hava kalitesi konusunda ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz." diye konuştu.

Çocukların sınıflarda solumaları gereken temiz havanın ancak 5'te birini aldıklarına dikkati çeken Arı, ders saatlerinin 30 dakikaya düşürülmesinin çözüm olmadığını savundu.

Sınıfların mevcut halleriyle öğrencilerin temiz hava ihtiyacını karşılamadığını ifade eden Arı, "Sınıflarda yapılmış ölçümlerle bir öğrencinin aynı havayı defalarca kullanma zorunluluğu düşünüldüğünde, okulların yüz yüze eğitime açılmasının büyük risk oluşturduğu açıktır. Kış mevsiminin gelmesiyle soğuk iklim kuşaklarında camların açılamaması nedeniyle bütün eğitim kurumlarında bu problemler çok daha fazla artacaktır." dedi.

- Gıda tesislerinde koronavirüs tedbirleri

Gürkan Arı, "Mevcut Gıda Tesislerinde Covid-19 Pandemi Tedbirleri" raporunda söz konusu tesislerin salgın sürecinde çalışma şekli ve en iyi performansı gösterebilmesi için gerekli değişiklik önerilerine yer verildiğini söyledi.

Mezbaha, et kombinaları ve et soğuk depolarındaki kapalı alanlara ilişkin mekanik tesisat, hijyenik kullanım ve bakım kuralları açısından pandemi senaryolarının oluşturulmasının önemine işaret eden Arı, mevcut yapıların salgın şartları düşünülerek tasarlanmadığını, tesislerin mutlaka Gıda Güvenlik Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olması gerektiğini vurguladı