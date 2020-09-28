Otomobilinden inen şahsa kurşun yağdırdılar
|28 Eylül 2020 15:23
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Olay, Aşağıköy köyü Ersin 1 Sokak mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 AAT 081 plakalı otomobiliyle evin önüne gelip park etmeye çalışan Yunus Bulut (28) aracından inerek evine gittiği sırada, yanına yaklaşan 34 plaka sayılı bir otomobilden kimliği belirsiz kişiler tarafından şahsa ateş açıldı. Şahısların otomobilin içinde gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonrası Bulut vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermiler ile ağır yaralandı. Saldırganlar olayın ardından kayıplara karışırken, Bulut ise çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.
Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise olayın yaşandığı yerde detaylı inceleme yaptı. Ekipler olay yerinde 7 adet boş kovan buldu. Mermilerden bazıları şahsın vücudunun çeşitli yerlerine isabet ederken, 2 merminin ise araca isabet ettiği öğrenildi.
Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları devam ederken, saldırganların yakalanması ise çalışma başlatıldı.
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