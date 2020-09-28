Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda tamamlanacak
Ankara-Sivas ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarında son aşamaya gelindi.
|28 Eylül 2020 15:32
|+Aa- Yazdır
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen çalışmalara ara verilmezken projenin yıl sonuna tamamlanması hedefleniyor. Toplamda 440 kilometrelik ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek olan projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Yüksek Hızlı Tren hattındaki çalışmaları kısa video ile tanıttı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Konya'nın incisi Göksu Şelalesi
18 Eylül 2020 00:10
|Bir doğa mucizesi Dalyan
17 Eylül 2020 00:10
|Bir Fırat mucizesi... Kemaliye
03 Eylül 2020 00:10
|Bahçeli, köprüye başka bir ismin verilmesini istedi
29 Ağustos 2020 10:27
|Salda Gölü'nde neler değişti?
25 Ağustos 2020 00:10
|Akşener'den, doğalgaz keşfine dair açıklama
22 Ağustos 2020 20:43
|Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik
22 Ağustos 2020 04:43
|Bolkarlar turu... Karagöl ve Çiniligöl
18 Ağustos 2020 00:10
|Dünya'nın en meşhur Roma tiyatrosu Aspendos
13 Ağustos 2020 00:10
|Ege Akdeniz turunun en iyi noktaları
07 Ağustos 2020 00:05