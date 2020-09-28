Samsun'da 11 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi
SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i sınır dışı edildi.
|28 Eylül 2020 15:37
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül tarihinde İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen ekipler, Irak uyruklu 15 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece sınır dışı edildi. 4 şüphelinin ise emniyette ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Nevşehir'de FETÖ'dan 5 kişiye adli işlem yapıldı
28 Eylül 2020 15:03
|Edirne'de FETÖ şüphelisi üsteğmen gözaltına alındı
28 Eylül 2020 13:38
|Eskişehir'de 11 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
28 Eylül 2020 13:26
|Avrupa'nın saatli bombaları: Müslümanlara saldırabilirler
28 Eylül 2020 06:52
|7 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi
27 Eylül 2020 16:36
|FETÖ, 37 milyon liralık bandrolu 'himmete' aktardı
27 Eylül 2020 08:32
|İçişleri Bakanlığı: 8 terörist etkisiz hale getirildi
26 Eylül 2020 23:05
|FETÖ'nün 'avukatlık yapılanması' soruşturmasında 9 gözaltı
26 Eylül 2020 14:53
|FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler: Başhekim de var profesör de
26 Eylül 2020 12:31
|FETÖ'nün avukat yapılanması operasyonda tutuklu sayısı 33'e yükseldi
26 Eylül 2020 11:35