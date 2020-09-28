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2020 YDS/1 soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM, 2020 YDS/1 soru ve cevaplarını yayımladı
 28 Eylül 2020 15:41
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2020 YDS/1 soru ve cevapları yayımlandı

2020-YDS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

27 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 28 Eylül 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-YDS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)
Memurlar.Net
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