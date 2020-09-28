1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ermenistan saldırısında okul öğrencileri şehit oldu!

Ermenistan'ın iki gün önce sabah saatlerinde başlattığı geniş çaplı saldırılar sonucunda, Naftalan'da yaşayan Fidan ve Şehriyar adlı iki gencecik okul öğrencisi şehit oldu.
 28 Eylül 2020 15:46
+Aa- Yazdır
Ermenistan saldırısında okul öğrencileri şehit oldu!

Bölgede sivillere yönelik saldırılarda bulunan Ermenistan'ın iki gün önce sabah saatlerinde başlattığı geniş çaplı saldırılar sonucunda, Naftalan'da yaşayan Fidan ve Şehriyar adlı iki gencecik okul öğrencisi şehit oldu.

Naftalan ilçesine bağlı Kaşaltı Köyü'nde tamamı aynı aileden 5 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı. Bölgede yerleşim yerlerinin altyapısı ciddi zarar görürken, 9'uncu sınıfa giden Fidan Kurbanova ile 7'nci sınıfa giden Şehriyar Kurbanov şehit oldu. Çocuk yaşta Ermeni bombalarına hedef olan iki gencin şehit haberi yürekleri burktu.

AZERBAYCAN ORDUSU CEPHE HATTINDA SİVİLLERİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Azerbaycan toprağı Karabağ'ı tamamen ele geçirmek için saldırılara başlayan Ermenistan, dün sabah askeri mevziler ve sivillerin yaşadığı köyleri ve kentleri bombaladı. Bölgede yaşayan sivlleri korumak için hemen karşılık veren Azerbaycan askeri ağır makinalı tüfeklerle Ermenistan mevzilerine ağır darbe vurmaya devam etti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Zihni Göktay: İBB Şehir Tiyatroları 7 aydır maaşımızı ödemiyor
28 Eylül 2020 17:22		 Kokusu mahalleyi sardı herkes polisi aradı
28 Eylül 2020 17:21
İstanbul'da kademeli mesainin ilk gününde trafikte son durum
28 Eylül 2020 17:19		 Erciyes Dağı'na tırmanış yaparken yaralanan 4 kişiyi JAK kurtardı
28 Eylül 2020 16:57
Hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapıldı
28 Eylül 2020 16:49		 Kovid-19'a ilişkin sorular 'Pandemi Danışma Hattı'nda yanıt buluyor
28 Eylül 2020 16:12
Dedektiflik talebinde en çok erkekler bulunuyor
28 Eylül 2020 15:41		 Online eğitim için internet kuyruğu
28 Eylül 2020 15:25
Testi pozitif çıkan vatandaş belediyeye girişte yakalandı
28 Eylül 2020 15:10		 'Hülya Avşar alıyor' iddiasına yanıt: Çiçek Adası satılık değil
28 Eylül 2020 15:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:41 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:32 - Döviz kurlarında son durum17:29 - Sinop'ta komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın öldü17:27 - Adnan Oktar suç örgütü davasına devam edildi17:24 - Yeni Ekonomi Programı yarın açıklanıyor17:22 - Zihni Göktay: İBB Şehir Tiyatroları 7 aydır maaşımızı ödemiyor
17:21 - TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri17:21 - Kokusu mahalleyi sardı herkes polisi aradı17:19 - İstanbul'da kademeli mesainin ilk gününde trafikte son durum17:13 - İzmir'de pazarcılar pazar yerlerine HES koduyla girecek17:07 - Altının kilogramı 471 bin liraya yükseldi17:05 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı
17:02 - Eşini öldürüp cesedini arabada dolaştıran sanık müebbet hapse çarptırıldı17:01 - Ölüme, sosyal medya canlı yayınında yakalandı!16:59 - Engelli eşini darp etti, 7 aylık kızını 12. kattan atmaya kalktı16:57 - Erciyes Dağı'na tırmanış yaparken yaralanan 4 kişiyi JAK kurtardı16:53 - Freni boşalan kamyonetinin altında kaldı
16:51 - 'Sağlık çalışanlarının geliri, hastane gelirine bağlı olmamalı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
RTÜK, ahlaksız programın incelemede olduğunu açıkladı
1 dizi, 3 dizinin fişini çektirdi
Lise mezunları memur oluyor!
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti... Emlak fiyatları uçtu
Validen imalı paylaşım: Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok
Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz
'Sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaşıyoruz'
Prof. Ahmet Şimşirgil'den tepki çeken açıklama
Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü
Sendikalar, öğretmenler derse girmese dahi ek ders ücretinin ödenmesini istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uyanış büyük selçuklu 1
arizona kertenkelesi 1
Azerbaycan ermenistan savaşı 4
şahlanış recep tayyip erdoğan 2
kim kardashian 2
teknofest 1
molla kasım 2
Tatil beldesinde yaşamak 4
Öykünme 1
Ağlayan bebeğe bunlar senin daha iyi günlerin demek 3
SON İLANLAR
Akkuş Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Ağrı Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası İşçi Alacak
İstanbul Kartal SYDV Personel Alım İlanı
Nairobi Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli 53 personel alacak
İmralı Belediyesi sözleşmeli 2 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 63 sağlık personeli alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam