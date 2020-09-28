Telefon numarası taşıma sayısı 146 milyonu geçti
Türkiye'deki cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma sayısı 144 milyon 322 bin olurken, sabit telefonlarda 2 milyon 130 bin olarak kayıtlara geçti.
|28 Eylül 2020 16:05
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Antalya'ya 20 Eylül günü gelen Türk denizaltısı, 1 hafta süren ikmalin ardından limandan ayrıldı. Su üzerinde seyir halinde limandan çıkan denizaltının üzerinde askerler olduğu görüldü.
Türk bayrağını denizaltıdaki direkte dalgalandırarak, ilerleyen personeli, Antalyalılar da el sallayıp, uğurladı. Açıkta demirleyen yük gemilerinin arasından ilerleyen denizaltının yanından geçen sürat tekneleri de personeli selamladı. Açık denize ilerleyen denizaltı, bir süre sonra gözden kayboldu.
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