Denizli'de FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.
|28 Eylül 2020 15:59
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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerden 1'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 10 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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