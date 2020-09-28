1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Aşı etkili olursa Aralık-Ocak gibi aşılama başlayacak'

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tabak, "Çalışmaların sonucunda aşının etkinliği gösterilirse aralık ya da ocak gibi tüm dünyada aşılamaların başladığı bir sürece gireceğiz." dedi.
 28 Eylül 2020 16:14
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüse yönelik Çin'e ait inaktif aşının FAZ 3 çalışmaları kapsamında ilk aşısı yapıldı.

Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının FAZ 1 ve FAZ 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından, FAZ 3 çalışmaları kapsamında ilk aşı yapıldı. Aşı, Türkiye'de ilk olarak, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olarak çalışan 53 yaşındaki Asım Baştürk'e yapıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, pandemi ile mücadelede umutları yeşerten FAZ 3 çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Gönen, "Pandeminin başlangıcından bu yana Cerrahpaşa'ya 335 bin hasta gelmiş, bunlardan 27 bin tanesi koronavirüs nedeniyle müracaat etmiş, bu süreçte 77 bin test yaptık. Bugün bu mücadelenin bir farklı cephesi olan aşı çalışmalarına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak ise pandeminin sonlanabilmesi için iki etken olduğunu söyledi. Birisinin toplumdaki koruyucu ankitorun yüzde 50'nin üzerinde çıkması olduğunu ikincisinin ise aşı çalışmaları olduğunu kaydetti.

Tabak, "Aşı çalışmaları, umut vadeden çalışmalar. Dünyada 230'un üzerinde aşı çalışması devam ediyor. 30 tanesi klinik çalışmalara geçmiştir. Çalışmaların sonucunda aşının etkinliği gösterilirse aralık ya da ocak ayı gibi tüm dünyada aşılamaların başladığı bir sürece gireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Koruyucu antikorlar bu işi kolaylaştırmakta"

Dünyanın farklı yerlerinde farklı ırklar üzerinde de FAZ 3 aşı çalışmalarının sürdüğünü belirten Tabak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk gönüllümüze aşımızı gerçekleştireceğiz. Genellikle kabul edilen Yüzde 50'nin üzerinde etkinlik varsa, o aşı onay alır anlamına gelir. Umutlu muyuz? Evet. Çünkü hastalarımızın yüzde 97'si iyileşmekte. Demek ki immün sistem bu işi kontrol altına almakta. Zaten yüzde 80'i ufak tefek belirtilerle geçirmekte. 10'uncu gün civarında yakınmaların başladığı bulaştırıcılığı ortadan kalkmakta. Hastalığa yakalananlardan çok az sayıda kişi 2'nci kez hastalığa yakalanması söz konusu. Koruyucu antikorlar bu işi kolaylaştırmakta. Sevindirici tarafından biri tüm aşı çalışmalarında FAZ 1 ve FAZ 2 başarılı geçtiği için FAZ 3'e erişilmiştir."

Daha güvenli aşılar bulunana kadar çalışmaların devam edeceğini söyleyen Tabak, genel verilere göre ocak ya da şubat aylarında genel aşılanmalara başlanabileceğini aktardı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uyutulmadan küçük bir kesi ile tıkalı olan şah damarı açıldı
28 Eylül 2020 14:56		 Prof. Dr. Erdinç: Uykusuzluk bağışıklık sistemini bozuyor
22 Eylül 2020 22:34
Alarm kurarak uyananlara ertelemeden kalkın tavsiyesi
20 Eylül 2020 20:43		 Her 5 kadından birinde migren görülüyor
12 Eylül 2020 23:56
Ateş Kara: Kısıtlamalar geri dönebilir
02 Eylül 2020 09:33		 İlaç saklama kaplarında korkutan tehlike
31 Ağustos 2020 20:25
Karaciğer hastalıklarının tanısında 'fibroscan' dönemi
30 Ağustos 2020 21:07		 Şoförler pozitif çıktı, bakanlıkta kırmızı alarm
27 Ağustos 2020 09:53
Bakterilerin 'ölüm çığlığı' diğer bakterileri uyarıyor
24 Ağustos 2020 21:54		 Araştırma: Hava kirliliği çocuklarda astım riskini artırıyor
22 Ağustos 2020 15:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:41 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:32 - Döviz kurlarında son durum17:29 - Sinop'ta komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın öldü17:27 - Adnan Oktar suç örgütü davasına devam edildi17:24 - Yeni Ekonomi Programı yarın açıklanıyor17:22 - Zihni Göktay: İBB Şehir Tiyatroları 7 aydır maaşımızı ödemiyor
17:21 - TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri17:21 - Kokusu mahalleyi sardı herkes polisi aradı17:19 - İstanbul'da kademeli mesainin ilk gününde trafikte son durum17:13 - İzmir'de pazarcılar pazar yerlerine HES koduyla girecek17:07 - Altının kilogramı 471 bin liraya yükseldi17:05 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı
17:02 - Eşini öldürüp cesedini arabada dolaştıran sanık müebbet hapse çarptırıldı17:01 - Ölüme, sosyal medya canlı yayınında yakalandı!16:59 - Engelli eşini darp etti, 7 aylık kızını 12. kattan atmaya kalktı16:57 - Erciyes Dağı'na tırmanış yaparken yaralanan 4 kişiyi JAK kurtardı16:53 - Freni boşalan kamyonetinin altında kaldı
16:51 - 'Sağlık çalışanlarının geliri, hastane gelirine bağlı olmamalı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
RTÜK, ahlaksız programın incelemede olduğunu açıkladı
1 dizi, 3 dizinin fişini çektirdi
Lise mezunları memur oluyor!
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti... Emlak fiyatları uçtu
Validen imalı paylaşım: Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok
Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz
'Sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaşıyoruz'
Prof. Ahmet Şimşirgil'den tepki çeken açıklama
Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü
Sendikalar, öğretmenler derse girmese dahi ek ders ücretinin ödenmesini istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
balkonda çiçek yetiştirmek 4
öreke 1
güzel 3
uyanış büyük selçuklu 1
hatalı basım para 2
corona virüs vaka sayısı 1
fernando muslera 2
Wuhan 1
Tatil beldesinde yaşamak 4
çocuğu komşudan olan kadının sevinmesi 5
SON İLANLAR
Akkuş Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Ağrı Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası İşçi Alacak
İstanbul Kartal SYDV Personel Alım İlanı
Nairobi Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli 53 personel alacak
İmralı Belediyesi sözleşmeli 2 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 63 sağlık personeli alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam