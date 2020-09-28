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Karadeniz'de tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor

Samsun'da palamudun tanesi 10 liradan satışa sunuluyor.
 28 Eylül 2020 16:19
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Karadeniz'de tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor

Samsun'un Canik, Alaçam, Dereköy, Yakakent ve Terme ilçelerinin kıyılarında tutulan balıklar, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

İlkadım ilçesi Çiftlik Caddesi'nde balıkçılık yapan Recep Erdoğan, bereketli bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Bu yıl vatandaşın doyasıya balık yiyeceğini belirten Erdoğan, "Bu sene palamutla başladık. Palamut herhalde biraz daha süreceğe benziyor. Peşinden hamsi başlayacak Allah izin verirse. Vatandaş bu sene bol bol balık yiyecek. Bol bol da balık olacağına inanıyorum." dedi.

Tezgahlarda palamut tane 10, mezgit kilo 25, barbunya 30, istavrit 20 ve çinekop 40 liradan satılıyor.
Anadolu Ajansı
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