Karadeniz'de tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor
Samsun'da palamudun tanesi 10 liradan satışa sunuluyor.
|28 Eylül 2020 16:19
|+Aa- Yazdır
Samsun'un Canik, Alaçam, Dereköy, Yakakent ve Terme ilçelerinin kıyılarında tutulan balıklar, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.
İlkadım ilçesi Çiftlik Caddesi'nde balıkçılık yapan Recep Erdoğan, bereketli bir dönem geçirdiklerini söyledi.
Bu yıl vatandaşın doyasıya balık yiyeceğini belirten Erdoğan, "Bu sene palamutla başladık. Palamut herhalde biraz daha süreceğe benziyor. Peşinden hamsi başlayacak Allah izin verirse. Vatandaş bu sene bol bol balık yiyecek. Bol bol da balık olacağına inanıyorum." dedi.
Tezgahlarda palamut tane 10, mezgit kilo 25, barbunya 30, istavrit 20 ve çinekop 40 liradan satılıyor.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Akdeniz'den 17 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihracatı
28 Eylül 2020 16:26
|Karadeniz'deki keşif ithal gazı 'ucuzlatacak'
28 Eylül 2020 16:17
|Yediemin otoparkında 12 milyon liralık servet yatıyor
27 Eylül 2020 20:57
|Sosyal Koruma Kalkanı ile 35 milyar liraya yakın destek
27 Eylül 2020 19:15
|Gaziantep OSB'den 300 fabrika açılışı iddialara cevap
27 Eylül 2020 17:23
|Çiftçi uydu verilerine göre traktör kullanacak
27 Eylül 2020 15:52
|TESK'den 'online alışveriş' uyarısı
27 Eylül 2020 15:49
|Üretimi 3 yıl sürdü, Rusya'dan Türkiye'ye gönderildi!
26 Eylül 2020 15:30
|Gözler Yeni Ekonomi Programı ve 2021 bütçesinde
26 Eylül 2020 11:05
|'İhracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz'
25 Eylül 2020 13:35