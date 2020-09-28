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Antalya'da yangın çıkan ormanlık alanda ceset bulundu
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yangın çıkan ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.
|28 Eylül 2020 16:21
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Düzlerçamı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye giden Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yanan bölgede inceleme yapan ekipler, kısmen yanmış erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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