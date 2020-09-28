Bakanın açıklamasına rağmen İcra müdür ve müdür yardımcılığı sonuçları hala açıklanmadı
|28 Eylül 2020 16:38
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Adalet Bakanlığı geçen yıl 1 Ekim 2019 tarihinde ilana çıkarak 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alacağını duyurmuştu. Sınav 28 Aralık 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapıldı.
Pandemi dolaysıyla sözlü sınav mülakatları 17 Haziran ila 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında tamamlanmıştır.
Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere bin 400 aday, sözlü sınava katılmıştır.
Sözlü sınava katılan adaylar 2 ayı aşkın bir süredir sonuçların açıklanmasını beklemektedir.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CNN Türk'te 19 Eylül'de katıldığı bir programda "İcra müdürlüğü mülakat sonuçlarını hakimlikle beraber bu hafta içerisinde açıklanacağız" demesine rağmen icra müdür ve müdür yardımcılığı sözlü sınav sonuçları hala açıklanamamıştır.
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