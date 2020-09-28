Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
|28 Eylül 2020 16:45
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