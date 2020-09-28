Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Freni boşalan kamyonetinin altında kaldı
İSTOÇ'ta mal yüklenen kamyonet bir anda kaymaya başladı. Durdurmak için aracın peşinden koşan şoför, devrilen kamyonetin altında kaldı.
|28 Eylül 2020 16:53
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgilere göre olay Bağcılar İSTOÇ'ta yaşandı. Mal yüklenen kamyonet bir anda yokuş aşağı kaymaya başladı. Kamyonetin şoförün aracın peşinden koşarak durdurmak istedi. Araca binmeye çalışan şoför, bu sırada devrilen kamyonetinin altında kaldı. Ola yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin şoförü kurtarma çalışması sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sinop'ta komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın öldü
28 Eylül 2020 17:29
|Ölüme, sosyal medya canlı yayınında yakalandı!
28 Eylül 2020 17:01
|Engelli eşini darp etti, 7 aylık kızını 12. kattan atmaya kalktı
28 Eylül 2020 16:59
|Antalya'da yangın çıkan ormanlık alanda ceset bulundu
28 Eylül 2020 16:21
|Tüfek fişeği içerisinde metamfetamin ele geçirildi
28 Eylül 2020 15:52
|Otomobilinden inen şahsa kurşun yağdırdılar
28 Eylül 2020 15:23
|Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldürdü
28 Eylül 2020 14:59
|Ardahan'da sokak düğününe Korona baskını
28 Eylül 2020 14:53
|Amca çocuklarından kanlı infaz
28 Eylül 2020 14:48
|İğrenç olayın ardından babaannenin anlattıkları kan dondurdu!
28 Eylül 2020 14:26