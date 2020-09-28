Erciyes Dağı'na tırmanış yaparken yaralanan 4 kişiyi JAK kurtardı

Edinilen bilgiye göre Erciyes Dağı Çobanini ve Şeytandağı Mevkilerinde zirve tırmanışı yapan C.N.A., B.S.D., S.A.K., ve E.A. inişleri esnasında düşme sonucu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) olay yerinde yapılan arama kurtarma çalışması sonucu mahsur kalan şahıslara ulaştı. Ekipler, yaralı şahısları bölgeden tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim etti. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.