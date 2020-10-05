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Malul sayılan polis hangi durumda idari polisliğe aktarılmaz?

Emniyet Teşkilatı mensuplarından vazife malulü olanların idari polislik görevini yapmaları nasıl olmaktadır?
 05 Ekim 2020 12:05
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Malul sayılan polis hangi durumda idari polisliğe aktarılmaz?

SORU: İyi günler sayın yetkili ben polis memuruyken 10 aralıkta Beşiktaş maçı sonrası meydana gelen patlamada yaralanarak 3713 sayılı kanunla gazi oldum ve gih memurluğuna aktarıldım. Daha sonrasında karara itiraz ettim çünkü görevde yaralandığım için beni idari polisliğe aktarmaları lazımdı. Bu itirazıma yüksek sağlık komisyonundan red kararı geldi. Ben görevimin başında yaralandım benden durumu daha ağır olan devrelerim var idari polis olarak çalışan beni genel idari hizmetleri sınıfına aktarmaları doğru bir karar mı bu konu hakkında ne yapabilirim yardımcı olabilirmisiniz

CEVAP: Emniyet Teşkilatı mensuplarından vazife malulü olanların idari polislik görevini yapmaları nasıl olmaktadır? Sorunuz özelinde konuyu değerlendirmemiz.

Vazife malullüğü durumlarının tespitini Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu yapmaktadır.

Emniyet mensuplarının sağlık durumlarıyla ilgili Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği bulunur.

Bu yönetmelikte: "İdari polis" in vazife malulü olarak çalışmaya devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli olduğu,

"Sağlık şartları" nı da hastalıkların ve yaralanmaların vücuttaki seyrinde geçirdiği safhalarına ve bıraktığı sekellerin derecelerine göre EK-3'te belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A, B, C, D, E dilimlerindeki sağlık durumlarının, olduğu ifade edilmiştir. .

Bu Yönetmeliğin 16. Maddesinde Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan polis amirleri dışındaki personelden;

-Sağlık kurulu raporuna göre, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenlerin, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam edecekleri,

-D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenlerin ise Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamayacakları ve bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderileceği,

17. maddesinde de Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malullüğü ile birlikte vazife malulü olarak çalışmaya devam edebileceğine karar verilenlerin talepleri halinde; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel idari polisliğe veya durumlarına uygun kadrolara, Emniyet Hizmetleri Sınıfı harici diğer hizmet sınıflarındaki personelin ise durumlarına uygun kadrolara Genel Müdür onayı ile aktarılacağı, psikiyatrik hastalıklar açısından D dilim sağlık şartlarını, tüm branşlar için E dilimi sağlık şartlarını taşıyan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin ise idari polisliğe aktarılamayacağı, belirlenmiştir.

Bu hükümlerden anlaşılacağı gibi, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden hangi sağlık dilimlerinde olanların yine Emniyet Hizmetleri Sınıfı içerisinde idari polislikte veya sınıf değiştirerek başka hizmet sınıflarında görev yapabileceği, açık olarak belirtilmiştir.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Hakkınızda düzenlenen rapor içeriği ve hangi sağlık dilimine girdiğiniz önemli olmaktadır. Sağlık diliminizi belirtmediğinizden genel olarak değerlendirmemiz Emniyet personeli hakkında yukarıda belirtilen Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerinin hakkınızda uygulanmış olduğunu anlamaktayız. Dolayısıyla yapılan işlemin tıbbi konularla ilgili olduğunu ve belirttiğimiz hükümler kapsamında yapılan bir işlem olduğunu düşünmekteyiz.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ve eki cetvelleri görmek için tıklayınız. (Resmi Gazete Tarihi: 03.01.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30290)
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