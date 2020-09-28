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Eşini öldürüp cesedini arabada dolaştıran sanık müebbet hapse çarptırıldı

Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldürüp arabada dolaştırdığı iddia edilen Eren Erdoğan hakkında ''eşini kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezası verildi.
 28 Eylül 2020 17:02
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Eşini öldürüp cesedini arabada dolaştıran sanık müebbet hapse çarptırıldı

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Eren Erdoğan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, maktul Fatma Erdoğan'ın ailesi ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Eren Erdoğan, ''Pişmanım. Üzgünüm. Böyle bir şey olmasını istemiyordum. Tasarlayarak, planlayarak bu suçu işlemedim.'' dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın sabıkasız oluşu, suçu işlemesinden sonraki pişmanlığı, verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının geleceği üzerindeki olumsuz etkileri ve duruşmada gözlemlenen kişiliğini lehine indirim sebebi sayan mahkeme, sanığın cezasını müebbet hapis cezasına indirdi.

Mahkeme ayrıca sanığı ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis, ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçundan da 6 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Duruşma sonrasında adliyenin önünde konuşan maktul Fatma Erdoğan'ın annesi Kıymet Alyar, ''Bu mu adalet? Benim çocuğum geri gelsin, ben müebbet yatarım. Katiller cirit atıyor.'' dedi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Fatma Erdoğan ile sanık Eren Erdoğan'ın boşanma aşamasında oldukları, 16 Mart 2019'da çiftin bir alışveriş merkezinde buluştukları, sonrasında maktul Fatma Erdoğan'ın 155 polis ihbar merkezini arayarak "Davalık olduğum eşim beni esir tutuyor, şu an araca kilitledi." şeklinde ihbarda bulunduğu anlatılmıştı.

Polis ihbar hattı ile yapılan görüşmeden yaklaşık 15 dakika sonra sanık Eren Erdoğan'ın maktul Fatma Erdoğan'ı tabanca ile 2 el ateş ederek öldürdüğü belirtilen iddianamede, sanığın eşinin cansız bedeni ile arabada bir süre dolaştığı, daha sonra teslim olduğu belirtilmişti.

İddianamede, sanık Eren Erdoğan'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah ya da mermi taşıma" suçlarından da 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.
Anadolu Ajansı
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