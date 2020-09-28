Ölüme, sosyal medya canlı yayınında yakalandı!
|28 Eylül 2020 17:01
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Kaza, dün akşam saatlerinde Şuhut'a bağlı Karaadilli beldesi yakınlarındaki Çobankaya rampası mevkisinde meydana geldi.
Mustafa Çoban (40) yönetimindeki otomobil ile aynı yönde seyreden Y.Ö.'nün (43) kullandığı kamyonu geçmek isterken, direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan Ummahan Aytekin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Mustafa Çoban ile araçta bulunan Tülin Aytekin (49) ve İbrahim Gezer (38) ağır yaralandı. Yaralılar için bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. Karayoluna inen helikopter ve kara ambulanslarıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı.
Kaza yerinden uzaklaşan kamyon sürücüsü Y.Ö. ise bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
KAZA ANI CANLI YAYINDA
Öte yandan kaza anında araçtakilerden birinin sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Görüntülerde kara yolunda seyir halindeki otomobilin kamyonu sollamaya çalıştığı sırada sürücünün kontrolünden çıktığı daha sonra da aracın şarampolden yuvarlanma anları yer aldı. Önce müzik sesleri duyulan araçta, kaza sırasında ise içeridekilerin bağrışmaları duyuldu.
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