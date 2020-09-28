Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı.
|28 Eylül 2020 17:05
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Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Dolmabahçe Ofisi geçti. Erdoğan burada "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"na katıldı. Öte yandan Erdoğan, konferans sonrası Beşiktaş'ta bir süre dolaştı. Erdoğan, Beşiktaş Vapur İskelesi önündeki bir kestaneciye uğradı. Erdoğan kestane alarak bir çocuğa ikram etti.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beşiktaşta esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. pic.twitter.com/oKoYEcYwnVAK Parti (@Akparti) September 28, 2020
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