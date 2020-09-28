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Altının kilogramı 471 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 471 bin liraya yükseldi
 28 Eylül 2020 17:07
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Altının kilogramı 471 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 456 bin 500 lira, en yüksek 471 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,9 artışla 471 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 462 milyon 560 bin 473,49 lira, işlem miktarı ise 5.433,70 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 491 milyon 336 bin 342,12 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 457.750,00 1.863,60
En Düşük 456.500,00 1.851,45
En Yüksek 471.600,00 1.868,00
Kapanış 471.000,00 1.864,75
Ağırlıklı Ortalama 461.470,32 1.855,47
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.462.560.473,49
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.433,70
Toplam İşlem Adedi 134

Anadolu Ajansı
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