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İzmir'de pazarcılar pazar yerlerine HES koduyla girecek

İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu, İzmir'de bulunan semt pazarlarında satış yapan pazarcı esnafının pazar yerlerine HES kodu ile girmesi kararını aldı.
 28 Eylül 2020 17:13
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İzmir'de pazarcılar pazar yerlerine HES koduyla girecek

İzmir Valiliği, İl Hıfzısıhha Kurulu'nun yaptığı toplantıda yeni kararların alındığını açıkladı. Toplantıda alınan kararlar şöyle: İzmir'de bulunan pazar yerlerinde satış yapan pazarcı vatandaşların pazar yerlerine HES kodu ile girmesine, pazar yerlerinde zabıtaların HES kodu sorgulaması yapabilmesine, HES kodu olmayan vatandaşlara ise sorgulama yapan görevlilerin Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması veya E-Devlet uygulaması üzerinde yardımcı olması kararı alındı. AVM'lerde çalışan personel ve yöneticilerin de AVM girişlerini HES koduyla yapması kararı alınırken bunun kontrolünün ise AVM Korona virüs Tedbirleri Sorumlusu tarafından yapılması kararı verildi.

Öte yandan İzmir Valiliği, gazino, pavyon, diskotek, bar ve gece kulübü gibi işletmelerin faaliyet konusunu değiştirerek kafe, restoran, lokanta faaliyet gösterme istemeleri durumunda eski ruhsatın iptal edilip yeniden ruhsatlandırma işlemi yapılacağı açıkladı. Açıklamada, eski faaliyetlerine devam eden işletmeler hakkında ise kapatma işleminin uygulanacağı vurgulandı.
İhlas Haber Ajansı
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