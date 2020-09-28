İstanbul'da kademeli mesainin ilk gününde trafikte son durum
İstanbul'da, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kademeli mesai uygulamasının ilk gününde iş çıkış saatlerinin gelmesiyle birlikte trafikteki son durum da kameralara yansıdı.
|28 Eylül 2020 17:19
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Korona virüs tedbirleri kapsamında toptu taşıma araçlarındaki yoğunluğun azaltılması için alınan "kademeli mesai uygulaması" kararı bugün itibariyle başlamıştı. İş çıkış saatlerinin gelmesiyle birlikte trafikteki son durum da kameralara yansıdı. Bu kapsamda Cevizlibağ'da metrobüs durağındaki insan yoğunluğu dikkat çekti.
Uygulamaya göre Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda mesai 07.00, 08.00 ve 09.00 saatlerinde 3 grup halinde olacak. Belediyelerde ise mesai 08.00'de başlayacak ve 16:30'da sona erecek. Sağlık çalışanları ise mesaiye 08.30'da başlayacak ve 16:30'da bırakacak. Diğer kamu kurumlarında ise mesai saati 09.00 - 16.30 arası olacak.
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