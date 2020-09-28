TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.
|28 Eylül 2020 17:21
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