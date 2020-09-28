Yeni Ekonomi Programı yarın açıklanıyor
|28 Eylül 2020 17:24
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Yeni Ekonomi Programı (YEP) 29 Eylül Salı günü saat 11:00'de İstanbul Ataşehir'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı yerleşkesinde Bakan Berat Albayrak tarafından açıklanacak.
Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan YEP ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlıkları yürütülen programda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alacak. Program, özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak ve sektörel bazlı hedefleri belirleyecek.
YEP'in açıklanmasıyla 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak.
YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Kaynak: Blomberght
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