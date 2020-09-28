Döviz kurlarında son durum
|28 Eylül 2020 17:32
|+Aa- Yazdır
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,6400
|7,6410
|7,7740
|7,7750
|Avro
|8,8750
|8,8760
|9,0680
|9,0690
|Sterlin
|9,7330
|9,7810
|10,0300
|10,0760
|İsviçre Frangı
|8,2500
|8,2920
|8,4010
|8,4430
|ANKARA
|ABD Doları
|7,6100
|7,6900
|7,7440
|7,8240
|Avro
|8,8350
|8,9150
|9,0280
|9,1080
|Sterlin
|9,6730
|9,8830
|9,9700
|10,1800
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
28 Eylül 2020 17:41
|Altının kilogramı 471 bin liraya yükseldi
28 Eylül 2020 17:07
|Altının gözlü kulağı bu gelişmelerde olacak
28 Eylül 2020 13:45
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
28 Eylül 2020 13:17
|Çeyrek altın 10 TL birden yükseldi
28 Eylül 2020 12:45
|Dolar ve avro ne kadar oldu?
28 Eylül 2020 12:14
|Borsa haftaya yatay başladı
28 Eylül 2020 10:05
|Altın çakılıyor... İbre aşağı döndü
26 Eylül 2020 08:16
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
25 Eylül 2020 18:38
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
25 Eylül 2020 18:21