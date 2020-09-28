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Çeyrek altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,46 artışla 467,00 liradan tamamladı
 28 Eylül 2020 17:41
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Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 757,00 lira, Cumhuriyet altını 3.097,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,46 yükselişle 467,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 455,60 455,80 466,80 467,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.002,00 3.023,00 3.076,00 3.097,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 415,50 419,50 426,00 430,00
Lira(Tam) Ziynet 2.934,00 2.954,00 3.006,00 3.026,00
Yarım Ziynet 1.467,00 1.477,00 1.503,00 1.513,00
Çeyrek Ziynet 734,00 739,00 752,00 757,00
Anadolu Ajansı
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