Bülent Arınç koronavirüsü yendi
Koronavirüs tedavisi gören TBMM eski Başkanı Arınç, "18 günlük tedavi sürecinin sonunda bugün eşim ile birlikte hastaneden şifa ile taburcu edildik" açıklaması yaptı.
|28 Eylül 2020 17:55
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TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, korona virüsü yendiğini açıkladı.
Arınç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"18 günlük tedavi sürecinin sonunda bugün eşim ile birlikte hastaneden şifa ile taburcu edildik. Yüce Rabbimize hamd ve şükürler olsun.
Dualarını, iyi dileklerini ve ilgilerini esirgemeyen tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler."
Sevgili dostlar;Bülent Arınç (@bulent_arinc) September 28, 2020
18 günlük tedavi sürecinin sonunda bugün eşim ile birlikte hastaneden şifa ile taburcu edildik. Yüce Rabbimize hamd ve şükürler olsun.
Dualarını, iyi dileklerini ve ilgilerini esirgemeyen tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler.
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