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Darp ederek kolundaki 267 bin liralık saati çaldılar

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişiyi darp ederek kolundaki 267 bin TL değerindeki saati çalan biri yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden 1'inin saati makatına sokarak saklamaya çalıştığı, 'iç beden muayenesi yapılacak' korkusuyla da çıkarıp polislere teslim ettiği öğrenildi.
 28 Eylül 2020 17:57
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Darp ederek kolundaki 267 bin liralık saati çaldılar

Olay, 25 Eylül Cumartesi günü Akdeniz Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. İddialara göre, J.E.D., M.A.S. ile O.Y. isimli şahıslar aynı otelde tanıştı. 25 Eylül'de de J.E.D. kaldığı odada M.A.S.'nin başına yumruk atarak yaraladı. M.A.S. bilincini kaybederken, J.E.D. ise mağdurun kolunda bulunan 267 bin TL değerindeki saati çaldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, J.E.D. ile O.Y.'nin odalarında arama yaptı. Odada saati bulamayan ekipler şüphelilerin saati yuttuğundan şüphelendi. Daha sonra şüphelilerin hastaneye gönderilmesinin söylenmesi üzerine korkan J.E.D. saati makatına soktuğunu, çıkarıp teslim edeceğini söyledi. Saati polislere teslim eden şüpheliler, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İhlas Haber Ajansı
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