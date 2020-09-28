Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da öğretmenlerle buluştu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da öğretmenlerle bir araya geldi.
|28 Eylül 2020 18:01
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Bakan Selçuk, çeşitli programları kapsamında geldiği Giresun'da, Giresun Üniversitesini ziyaret etti.
Burada Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can ile makamında görüşen Selçuk, daha sonra Rektörlük binasında Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşması" etkinliğine katıldı.
Giresun Belediyesini de ziyaret eden Bakan Selçuk, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile makamında bir süre görüştü.
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