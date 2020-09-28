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EBA Destek Noktasında görevlendirilen öğretmene ek ders ücreti verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı EBA Destek noktasında geçici olarak görevlendirilen öğretmene ek ders ücreti verilebileceğini belirtti.
 28 Eylül 2020 18:27
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EBA Destek Noktasında görevlendirilen öğretmene ek ders ücreti verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, EBA Destek noktasında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerden yüz yüze veya uzaktan eğitim kapsamında ders görevi bulunmayanlara, ek ders ücreti verilebileceğini belirtti.

İŞTE MEB'İN GÖRÜŞ YAZISI

Resmi yazının atıfta bulunduğu Ek ders esaslarının ilgili maddesi:

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller
MADDE 16- (2) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra Kapsamında değerlendirilmez.
Memurlar.Net - Özel

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