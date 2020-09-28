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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay sayesinde internete kavuştu

Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Yahyasaray köyünde yaşayan 9 yaşındaki ilkokul 3. sınıf öğrencisi Zümra Akbel, evinde interneti olmadığı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a mektup gönderdi. Oktay'ın girişimiyle minik Zümra internetine kavuştu.
 28 Eylül 2020 18:32
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay sayesinde internete kavuştu

Yahyasaray köyünde yaşayan ve evlerinde internet bağlantısı olmadığı için derslerini takip edemeyen 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Zümra Akbel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a mektup gönderdi. Minik Zümra mektubunda, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay amca köyümüzde internet yok. Derslerimizi takip edemiyoruz. Bize internet gönderir misin? Sana hepimiz dua ediyoruz. Allah razı olsun" diye seslendi. Minik Zümra'nın bu çağrısına kayıtsız kalmayan Oktay, Zümra ve onun gibi internete erişimi olmayan bütün çocukların ihtiyaçlarının mümkün olduğunca karşılanması yönünde talimat verdi. Oktay'ın girişimiyle minik Zümra internetine kavuşurken, internete erişim sağlayamayan diğer çocuklar için de çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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