Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay sayesinde internete kavuştu

Yahyasaray köyünde yaşayan ve evlerinde internet bağlantısı olmadığı için derslerini takip edemeyen 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Zümra Akbel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a mektup gönderdi. Minik Zümra mektubunda, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay amca köyümüzde internet yok. Derslerimizi takip edemiyoruz. Bize internet gönderir misin? Sana hepimiz dua ediyoruz. Allah razı olsun" diye seslendi. Minik Zümra'nın bu çağrısına kayıtsız kalmayan Oktay, Zümra ve onun gibi internete erişimi olmayan bütün çocukların ihtiyaçlarının mümkün olduğunca karşılanması yönünde talimat verdi. Oktay'ın girişimiyle minik Zümra internetine kavuşurken, internete erişim sağlayamayan diğer çocuklar için de çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.