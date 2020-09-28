1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 4 sanıktan 1'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı diğerlerinin ise beraatına karar verildi.
 28 Eylül 2020 18:50
+Aa- Yazdır
Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.G, Ş.Ö. Y.K. ve A.Ç. ile avukatları katıldı.

Sanık M.G. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Terör örgütüne 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatımı talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlarını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık M.G'nin cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''delil yetersizliği'' gerekçesiyle beraatına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, M.G'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatına karar verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
28 Eylül 2020 16:45		 Denizli'de FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
28 Eylül 2020 15:59
Samsun'da 11 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi
28 Eylül 2020 15:37		 Nevşehir'de FETÖ'dan 5 kişiye adli işlem yapıldı
28 Eylül 2020 15:03
Edirne'de FETÖ şüphelisi üsteğmen gözaltına alındı
28 Eylül 2020 13:38		 Eskişehir'de 11 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
28 Eylül 2020 13:26
Avrupa'nın saatli bombaları: Müslümanlara saldırabilirler
28 Eylül 2020 06:52		 7 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi
27 Eylül 2020 16:36
FETÖ, 37 milyon liralık bandrolu 'himmete' aktardı
27 Eylül 2020 08:32		 İçişleri Bakanlığı: 8 terörist etkisiz hale getirildi
26 Eylül 2020 23:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:39 - Tunceli'de gösteri ve etkinlikler 15 gün yasaklandı19:24 - 33 internet sitesine erişim engellendi19:21 - Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin savcı müebbet istedi19:19 - İstanbul'da kovid-19 için ilk gönüllü aşılamalar yapıldı19:15 - Vaka sayısı bin 400 sınırına geriledi19:12 - Kayseri'de 3 öğretmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
19:08 - Koronavirüse yakalanan emekli imam hayatını kaybetti19:05 - Bu proje ile 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak18:53 - Denetimler hız kesmiyor18:50 - Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis18:46 - CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı18:41 - Arabuluculukta, 3 alan genel uzmanlık alanı olarak belirlendi
18:40 - Oğlunun kestiği ağacın dalı başına düşen adam öldü18:36 - Gizemli hayırsever borçları ödedi18:32 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay sayesinde internete kavuştu18:29 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:27 - EBA Destek Noktasında görevlendirilen öğretmene ek ders ücreti verilir mi?
18:14 - Türkiye ilk 8 ayda yaklaşık 10 milyon ziyaretçi ağırladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
1 dizi, 3 dizinin fişini çektirdi
RTÜK, ahlaksız programın incelemede olduğunu açıkladı
Lise mezunları memur oluyor!
Validen imalı paylaşım: Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti... Emlak fiyatları uçtu
Prof. Ahmet Şimşirgil'den tepki çeken açıklama
Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz
'Sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaşıyoruz'
Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı
Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çapakçur 1
sözlük puanı 5
koşat 1
topunuz gelin 1
mauricio lemos 2
kedi merdiveni 2
gazoz kapağı biriktiren çocuk 2
Caligula 1
poğaça 6
Azerbaycan ermenistan savaşı 4
SON İLANLAR
Akkuş Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Ağrı Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası İşçi Alacak
İstanbul Kartal SYDV Personel Alım İlanı
Nairobi Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 sözleşmeli personel alacak
İmralı Belediyesi sözleşmeli 2 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 63 sağlık personeli alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam