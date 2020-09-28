Denetimler hız kesmiyor
Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletli trafik ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
|28 Eylül 2020 18:53
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