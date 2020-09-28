Vaka sayısı bin 400 sınırına geriledi
|28 Eylül 2020 19:15
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Sağlık Bakanlığı 28 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 1422 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 277 bin 52'ye yükseldi.
Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1596 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım. http://' ifadelerini kullandı.
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