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Kayseri'de 3 öğretmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yüz yüze eğitimin başlamasının üzerinden 1 hafta geçti. Kayseri'de farklı okullarda görev yapan üç öğretmen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
 28 Eylül 2020 19:12
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Kayseri'de 3 öğretmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kayseri'de farklı okullarda görev yapan üç öğretmen, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sözcü'de yer alan habere göre, Kayseri'de Kocasinan Mehmet Alçı İlkokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mustafa Yağmur, Kayseri Arif Molu Meslek Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Teknolojisi Öğretmeni Dursun Kocakaya, Kayseri Merkez Meslek Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Nurdağ Coşar Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölüm nedenlerini yazmadan başsağlığı mesajı

Vefat haberleri Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından da duyuruldu. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin ismiyle yapılan açıklamada, öğretmenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Konya'da da iki müdür hayatını kaybetmişti

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Konya'da Meram Dere Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İlkokulu Müdürü Atilla Ayan, Koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.
Sözcü
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