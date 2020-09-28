Tunceli'de gösteri ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
|28 Eylül 2020 19:39
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Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kent genelinde eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un dünya üzerinde 120'den fazla ülkede etkili olduğu ve büyük paniğe yol açtığı belirtildi.
Salgının Türkiye genelinde de yayıldığı aktarılan açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 19. Madde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11/A ve 11/C hükümleri doğrultusunda sadece valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklerin gerçekleştirilebileceğine dikkat çekildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans vb. tüm etkinlikler 13 Ekim saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."
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