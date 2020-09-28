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Soylu: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 28 Eylül 2020 19:45
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Soylu: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İki önemli haber. Bir, Diyarbakır annelerinin 18'inci kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor. İki, kırmızı kategoride aranan PKK terör örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik. Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun." ifadesini kullandı.

- Kırmızı kategoride yer alan teröristin kimliği belirlendi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yıldırım-10 Nordoz Operasyonu kapsamında, Van'ın Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi kırsalında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 11 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat ve komando birliklerince silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve yakın hava destekli teröristlere yönelik yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının kimlik tespitine yönelik çalışmalarda, teröristlerden birinin sözde botan saha sorumlusu olarak faaliyet gösteren "Agit Civyan" kod adlı Vahiyettin Karay olduğu ve terörden arananlarda kırmızı kategoride yer aldığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu teröristin yaklaşık 25 yıldır terör örgütü içerisinde bulunduğu, yurt içindeki teröristlerin yüzde 60'ının sorumlusu olduğu, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Mardin ve Şanlıurfa bölgesinde pek çok eyleme bizzat katılmış ve birçok kanlı eylemin talimatını vermiştir. Terörist, geçmişte sözde Kato Jirka Cephe sorumluluğu, Irak Sincar (Şengal) HPG sorumluluğu, Kuzey Alanları Sorumlu Yardımcılığı ve 2019 yılında Botan Saha Sorumluluğuna getirilmiştir.

Teröristin, 2007'de 12 askerin şehit olduğu Hakkari Dağlıca eyleminin planlayıcılarından ve uygulayıcılarından olduğu, 19 Ağustos 2008'de Yüksekova Karlı köyünde askeri konvoyun geçişi esnasında EYP patlatılması eyleminin talimatını verdiği, 22 Ağustos 2008'de Yüksekova Havre Tepe'de bulunan askeri birliğe sızma eylemini gerçekleştiren grup içerisinde bulunduğu, 12 Temmuz 2008'de Yüksekova Veragöz bölgesinde askeri malzeme taşıyan kamyonların yakılması eyleminin talimatını verdiği belirlendi.

Diğer etkisiz hale getirilen teröristlerin ise sözde botan saha karargahında sözde botan eyaleti sorumlusu 'Özgür Gabar' kod adlı Fırat Şişman'ın koruması olarak faaliyet gösteren 'Canfeda Goyi' kod adlı Tekin Yıldırım ve yine aynı teröristin koruması ve muhaberecisi olarak faaliyet gösteren 'Diren Amed' kod adlı terörist olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, 11 Eylül'de icra edilen operasyonda 3 teröristi etkisiz hale getirirken şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar ve Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın kanlarının yerde kalmadığı vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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