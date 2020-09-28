Züccaciyede online satışlar 'düğün' ve 'konutla' katlandı

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, "Züccaciyede pandeminin başında yüzde 30 olan online satış artışı, temmuz ve ağustosta, düğünlerin ve konuttaki hareketliliğin sayesinde yüzde 100'e ulaştı." dedi.

Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 milyar dolar büyüklüğe sahip, 250 bin kişiye istihdam sağlayan züccaciye sektörünün, son 10 dış ticaret fazlasını 5 kat artırdığını söyledi.

Geçen yıl 4,6 milyar dolar ihracata karşılık 800 milyon dolar ithalat gerçekleştiren sektörün 3,7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini dile getiren Öksüz, sektörün kilogram başına düşen ihracat değerinin, Türkiye ortalamasının 3 katına, 3,45 dolara ulaştığını anlattı.

Öksüz, pandemi nedeniyle ihracatta mart ve nisanda düşüş yaşandığını, mayısta hızlıca toparlandıklarını kaydederek, artışın haziran ve temmuzda sürdüğünü, ilk 7 ayda pandemiye rağmen 2,7 milyar dolarlık dış satış gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Sanal fuar ve ticaret heyetleriyle çalışmaya sürekli devam ettiklerini, bu yılı 2019'a göre kayıpsız kapatmayı hedeflediklerini anlatan Öksüz, "Amacımız; markalaşma yoluyla dünyadaki gücümüzü ve ihracat payımızı, katma değeri yüksek ve inovatif ürünlerle daha artırmak ve kilogram birim fiyatını yükseltmek." diye konuştu.

"İç pazarda büyüklük 4,5 milyar dolar"

ZÜCDER Başkanı Öksüz, ihracatın yüzde 51'ini AB ülkelerine gerçekleştirdiklerini belirterek, 15 Haziran'da nikah salonlarının, 1 Temmuz'da da düğün salonlarının açılması ve konut satışlarıyla iç pazarın hareketlendiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle çiftlerin alışverişlerini online ortamdan gerçekleştirdiğini dile getiren Öksüz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Son dönemde, üyelerimizden aldığımız bilgilere göre online satışlarda çeyiz nedeniyle ürün alanların sayısında geçtiğimiz döneme göre yüzde 100'lük bir artış gözlemlendi. Züccaciyede pandeminin başında yüzde 30 olan online satış artışı, temmuz ve ağustosta düğünlerin ve konuttaki hareketliliğin sayesinde yüzde 100'e ulaştı. Örneğin; pandemi sürecinde baskül, ateş ölçer, ekmek yapma makinesi gibi bazı ürün gruplarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 700'lük artış yaşandı. Bu yüzden de firmalar online altyapılarını güçlendirme yoluna gitti."

Öksüz, iç pazar hacminin 4,5 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirterek, bu sene de söz konusu tutarı yakalamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.