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MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekatı alanında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
 28 Eylül 2020 20:39
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MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekatı alanında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe Harekat alanında 28 Eylül 2020 tarihinde teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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