FETÖ hükümlüsü eski asker ile öğretmen yakalandı
Samsun'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda FETÖ/PDY hükümlüsü eski asker ile öğretmen yakalandı.
|28 Eylül 2020 20:53
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Samsun'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda FETÖ/PDY hükümlüsü eski asker ile öğretmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda meslekten ihraç edilen FETÖ/PDY hükümlüsü eski asker S.Y. ile İlkadım ilçesinde eski öğretmen A.B.İ'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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