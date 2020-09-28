Otizmli piyanist, yetenek sınavını geçerek üniversiteli oldu

İzmir'de yaşayan otizmli piyanist Doğa Tırpan, Yaşar Üniversitesinin yetenek sınavını geçerek, müzik bölümüne kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, iş adamı Murat Tırpan ve eşi İkbal Tırpan'ın 19 yaşındaki kızları Doğa Tırpan'ın, piyano eğitimine, Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesinin ardından kazandığı Yaşar Üniversitesinde devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Absolut" ya da "mutlak kulak" olarak da bilinen, seslerin nota karşılığını tanıyabilme yeteneğine sahip olduğu belirtilen Tırpan'ın birçok yarışmada derece elde ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Payam Gül Susanni ise bölümden Cem Vardarcı, Ateş Güldoğan gibi otizmli öğrencilerin mezun olduğunu hatırlattı.

Halen okulda birçok özel öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden Payam Gül Susanni, "Hepsi de çok yetenekli ve müzik onlar için bir yaşam biçimi. Doğru eğitimle ve fırsat verildiğinde neler başarabildiklerini görüyoruz. Öğrencilerimizin başarılarının gençlere ve ailelerine de örnek olmasını, üniversiteli olma oranlarının artmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.