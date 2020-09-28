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Online derste bağlantı kopunca sınıfı parka taşıdılar

KARAMAN'da sınıf öğretmeni Hasan Hüseyin Yılmaz, velilerin talebi üzerine online dersteki internet bağlantısı sorunu nedeniyle öğrencileri parkta toplayıp, oluşturdukları sınıfta açık alanda sosyal mesafe kuralları kapsamında ders anlattı.
 28 Eylül 2020 21:03
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Online derste bağlantı kopunca sınıfı parka taşıdılar

KARAMAN'da sınıf öğretmeni Hasan Hüseyin Yılmaz, velilerin talebi üzerine online dersteki internet bağlantısı sorunu nedeniyle öğrencileri parkta toplayıp, oluşturdukları sınıfta açık alanda sosyal mesafe kuralları kapsamında ders anlattı.

İlyas Küçüker İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, iddiaya göre bugün online ders sırasında internet bağlantısında sıkıntı yaşadı. Bunun üzerine öğrenci velileri öğretmenleri Hasan Hüseyin Yılmaz'a açık alanda ders vermesi konusunda talepte bulundu. Öğretmen Yılmaz da bu talebi geri çevirmedi. Piri Reis Parkı?nda masa, tahta ile öğrenciler için dezenfektan ve maske getirdi. Parktaki çay bahçesinden de öğrencilerin kullanması için aldıkları masalarla adeta sınıf ortamı oluşturan Yılmaz, öğrencilerine açık alanda ders anlattı. Aylar sonra yeniden arkadaşlarıyla bir araya gelen öğrenciler de ders dinledi. Açık alandaki dersin bundan sonra da süreceği öğrenildi.

DHA
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