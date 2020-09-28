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Bakan Koca Azeri mevkidaşı ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
 28 Eylül 2020 21:05
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Bakan Koca Azeri mevkidaşı ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'le telefon görüşmesi yaptık. Ermenistan'ın insanlık dışı saldırısı sebebiyle kendisine taziye ve üzüntülerimizi belirttik. Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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