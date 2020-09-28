1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çocuklarda mercimek alerjisine dikkat!

Çocuklarda Türkiye'de 6'ncı sırada görülen besin alerjeninin mercimek olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Nacaroğlu, "Mercimek alerjisi olan çocuklarda nohut, bezelye, yer fıstığı ve soya gibi diğer baklagiller ile de alerji görülebilmektedir" dedi.
 28 Eylül 2020 21:31
+Aa- Yazdır
Çocuklarda mercimek alerjisine dikkat!

Teknoloji

Çocuklarda mercimek alerjisine dikkat!

Çocuklarda Türkiye'de 6'ncı sırada görülen besin alerjeninin mercimek olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Nacaroğlu, "Mercimek alerjisi olan çocuklarda nohut, bezelye, yer fıstığı ve soya gibi diğer baklagiller ile de alerji görülebilmektedir" dedi.

Abone Ol

Facebook

Twitter

WhatsApp

28.09.2020 17:55

Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, çocuklarda başta mercimek olmak üzere görülen baklagil alerjisine yönelik açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Nacaroğlu, besin alerjisinin bağışıklık sistemi tarafından besinlere karşı anormal yanıtın verilmesiyle ortaya çıktığını belirterek "Besin alerjisinin oluşumunda genetik ve çevresel birçok faktör rol oynamakta olup görülme sıklığı günümüzde giderek artmaktadır. Son yıllarda özellikle solid organ transplantasyonu yapılan çocuklarda besin alerjisi görülme sıklığında artış bildirilmektedir. Özellikle bir yaşından önce nakil yapılan çocuklar nakil sonrası tedavi amaçlı almış oldukları immunsupresif ajanların bağırsak epitel bariyerin bozulmasına yol açarak besin duyarlılığını artırmaktadır" dedi.

KAŞINTI, KIZARIKLIK VE ÖKSÜRÜK İLK BULGULARDAN

Çocuklarda en sık süt, yumurta, buğday, kuruyemiş, yer fıstığı ile diğer baklagillere karşı alerjik reaksiyonların görüldüğüne değinen Doç. Dr. Nacaroğlu, şöyle devam etti: "Baklagiller, duyarlı olan kişilerde ciddi alerjik reaksiyonlara yol açarak yaşamı tehdit eden belirtilere neden olabilir. Baklagillerin tüketimi ile ciltte kızarıklık, kaşıntı ve ödem plakları (ürtiker), dudaklarda ve göz çevresinde şişlik, dilde şişme, karın ağrısı, kusma, nefes darlığı, öksürük, boğazda tıkanıklık hissi, göğüs ağrısı, çarpıntı ve tansiyon düşüklüğü görülebilir. Aşırı duyarlılığı olan nadir vakalarda ise en ciddi besin alerjisi reaksiyonu olan anafilaktik şok tablosu meydana gelebilir. Bugüne kadar farklı baklagillerden çok sayıda alerjen saptanmış ve tanımlanmıştır. Baklagillerin tüketimine bağlı görülen alerji sıklığı yer fıstığı, soya fasulyesi, mercimek, nohut, bezelyeye doğru giderek azalmaktadır. Yer fıstığı alerjisi İngiltere, Fransa, İsviçre ve Kuzey Amerika'da, soya fasulyesi alerjisi ise Japonya'da daha sık olarak bildirilmektedir. Özellikle mercimek ve nohut, Akdeniz, Orta Doğu ve bazı Asya ülkelerinde çocuklardaki besin alerjisinin sık bir nedenidir."

MERCİMEKLE BİRLİKTE NOHUT DA ALERJİYE NEDEN OLABİLİR

Doç. Dr. Nacaroğlu, Türkiye'de en çok görülen baklagil alerjilerini ise şu şekilde açıkladı: "Mercimek çocuklarda Türkiye'de altıncı sıklıkta görülen besin alerjenidir. Türkiye'de tüketilen başlıca mercimek türleri olan kırmızı ve yeşil mercimeğin her ikisine karşı da alerjik reaksiyonlar tanımlanmıştır. Mercimek alerjisine bağlı semptomlar sıklıkla yeme sonrası saptanmakla birlikte temas yolu veya buharının inhalasyonu ile de görülebilmektedir. Baklagiller kendi aralarında ve diğer besinlere karşı çapraz reaksiyon oluşturabilme özelliğine sahiptir. Örneğin mercimek alerjisi olan çocuklarda nohut, bezelye, yer fıstığı ve soya gibi diğer baklagiller ile de alerji görülebilmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda mercimek alerjisi olan Türk çocuklarının yüzde 83'ünde başta nohut olmak üzere diğer baklagillere de alerjisi olduğu saptanmıştır."

ACI BAKLAYA DUYARLILIK DA GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Günümüzde acı bakla alerjilerinin de görülme sıklığının arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Nacaroğlu, şu bilgileri verdi: "Bilimsel ismi Lupinus Albus olan acı bakla ise anavatanı Akdeniz havzası olan, baklagiller sınıfından, otsu bir bitkiden elde edilir. Türkiye coğrafyasında tirmis, termiye, acı bakla, delice bakla, gavur baklası, mısır baklası gibi değişik isimlerle adlandırılmaktadır. Antalya yöresinde tirmis, Konya ve Isparta yöresinde termiye adıyla tüketilmektedir. Ayrıca gluten içermemesi ve yüksek besinsel değere sahip olması nedeni ile glutensiz ürünler için ülkemizde de alternatif bir hammadde haline gelmiştir. Unu, makarnası ve diyet lifleri gıda sektöründeki başlıca kullanım alanlarıdır. Günlük beslenme programımızda kullanımının artmasıyla acı bakla ile ilgili alerjik reaksiyonlar giderek artan oranlarda bildirilmektedir. Acı bakla duyarlılığı olan olgularda yine diğer baklagil alerjilerinde olduğu gibi eş zamanlı soya, bezelye ve yer fıstığına da alerjik reaksiyon olduğu gösterilmiştir."

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emzik, çocuklarda konuşmayı olumsuz etkiliyor
27 Ağustos 2020 11:04		 Erken sünnet idrar yolu enfeksiyonlarını azaltıyor
29 Haziran 2020 20:41
Organ nakli beklerken bebek sahibi oldu
29 Haziran 2020 11:25		 'Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, anne oldu'
26 Haziran 2020 10:16
'Siber zorbalığı görmezden gelmeyin, çocukla iş birliği yapın' uyarısı
12 Haziran 2020 10:50		 COVID-19'u yenen 5 aylık bebek taburcu edildi
18 Mayıs 2020 08:50
Uzmanından anne adaylarına 'oruç' uyarısı
27 Nisan 2020 11:08		 Kovid-19'u çocuklara 'oyun formatı üzerinden anlatın'
25 Nisan 2020 16:20
Uzmanından anne adayları için 'oruç' uyarısı
24 Nisan 2020 13:11		 SMA hastası 17 aylık bebek, Kovid-19'u yendi
18 Nisan 2020 12:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:09 - Ali Babacan'dan HDP'ye telefon23:06 - YÖK'ten üniversiteler açılacak mı sorusuna yanıt23:00 - Kırmızı bültenle aranan İslom Saydalimov Hatay'da yakalandı22:59 - Doğa harikası Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor.22:44 - 'Tabanca ile öldürdüm, daha sonra ormanı ateşe verdim'22:40 - Mardin'de iki PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
22:39 - Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz için sağanak uyarısı22:15 - Akıllı telefonların fiyatları yüzde 10 arttı22:05 - Prof. Dr. Tufan Tükek: 2-3 ay daha dişimizi sıkalım22:03 - Ermenistan'dan erkeklerin ülkeden ayrılmalarına kısıtlama21:58 - DSÖ'den 'koronavirüs testi' açıklaması21:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü
21:40 - 1,5 yaşındaki Ceylin'den kahreden haber21:39 - Kademeli mesaiye rağmen trafik yoğunluğu değişmedi21:37 - Mardin'e şehit ateşi düştü21:32 - Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi21:31 - Çocuklarda mercimek alerjisine dikkat!
21:06 - EBA'daki mesleki eğitim dersleri Tokat'ta çekilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
1 dizi, 3 dizinin fişini çektirdi
RTÜK, ahlaksız programın incelemede olduğunu açıkladı
Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı
Lise mezunları memur oluyor!
Validen imalı paylaşım: Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti... Emlak fiyatları uçtu
Prof. Ahmet Şimşirgil'den tepki çeken açıklama
Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz
'Sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaşıyoruz'
Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dilemma 1
Braveheart 1
balkonda çiçek yetiştirmek 4
topunuz gelin 2
semender 1
şahlanış recep tayyip erdoğan 2
Hayat dersi 4
Yeşil 2
gor 1
Tatil beldesinde yaşamak 4
SON İLANLAR
Akkuş Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Ağrı Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası İşçi Alacak
İstanbul Kartal SYDV Personel Alım İlanı
Nairobi Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 sözleşmeli personel alacak
İmralı Belediyesi sözleşmeli 2 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam