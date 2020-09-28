1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 28 Eylül 2020 21:32
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatlarıyla 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. #PençeKaplan Operasyonu'nda Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Metina'da belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kırmızı bültenle aranan İslom Saydalimov Hatay'da yakalandı
28 Eylül 2020 23:00		 Mardin'de iki PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
28 Eylül 2020 22:40
FETÖ hükümlüsü eski asker ile öğretmen yakalandı
28 Eylül 2020 20:53		 MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
28 Eylül 2020 20:39
Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis
28 Eylül 2020 18:50		 Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
28 Eylül 2020 16:45
Denizli'de FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
28 Eylül 2020 15:59		 Samsun'da 11 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi
28 Eylül 2020 15:37
Nevşehir'de FETÖ'dan 5 kişiye adli işlem yapıldı
28 Eylül 2020 15:03		 Edirne'de FETÖ şüphelisi üsteğmen gözaltına alındı
28 Eylül 2020 13:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:06 - YÖK'ten üniversiteler açılacak mı sorusuna yanıt23:00 - Kırmızı bültenle aranan İslom Saydalimov Hatay'da yakalandı22:59 - Doğa harikası Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor.22:44 - 'Tabanca ile öldürdüm, daha sonra ormanı ateşe verdim'22:40 - Mardin'de iki PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu22:39 - Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
22:15 - Akıllı telefonların fiyatları yüzde 10 arttı22:05 - Prof. Dr. Tufan Tükek: 2-3 ay daha dişimizi sıkalım22:03 - Ermenistan'dan erkeklerin ülkeden ayrılmalarına kısıtlama21:58 - DSÖ'den 'koronavirüs testi' açıklaması21:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü21:40 - 1,5 yaşındaki Ceylin'den kahreden haber
21:39 - Kademeli mesaiye rağmen trafik yoğunluğu değişmedi21:37 - Mardin'e şehit ateşi düştü21:32 - Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi21:31 - Çocuklarda mercimek alerjisine dikkat!21:06 - EBA'daki mesleki eğitim dersleri Tokat'ta çekilecek
21:05 - Bakan Koca Azeri mevkidaşı ile görüştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
1 dizi, 3 dizinin fişini çektirdi
RTÜK, ahlaksız programın incelemede olduğunu açıkladı
Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı
Lise mezunları memur oluyor!
Validen imalı paylaşım: Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti... Emlak fiyatları uçtu
Prof. Ahmet Şimşirgil'den tepki çeken açıklama
Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz
'Sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaşıyoruz'
Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teknofest 1
hatalı basım para 3
fahrettin koca 2
75 tl'lik cezaya 850 tl istenmesi 1
semender 1
Hayat dersi 4
Braveheart 1
kedi merdiveni 2
kim kardashian 2
halil cibran 1
SON İLANLAR
Akkuş Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Ağrı Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası İşçi Alacak
İstanbul Kartal SYDV Personel Alım İlanı
Nairobi Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 sözleşmeli personel alacak
İmralı Belediyesi sözleşmeli 2 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam